Путин: Россия не вмешивается в тонкие отношения между Индией и Китаем

Россия не вмешивается в тонкие отношения между Индией и Китаем, заявил Путин Путин: Россия не вмешивается в тонкие отношения между Индией и Китаем

Москва4 июн Вести.Вмешательство в тонкие отношения между Индией и Китаем является неблагодарным делом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами мировых информационных агентств.

По словам российского лидера, Москва остается в контакте с обеими странами.

Вмешиваться в такие такие тонкие отношения, многогранные между двумя странами, такими как Индия и Китай, - это неблагодарное дело сказал Путин

При этом глава государства подчеркнул, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин стремятся к разрешению всех вопросов, которые представляют для них взаимный интерес.