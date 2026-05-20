Путин рассказал об одном из приоритетов сотрудничества России и Китая Путин: защита кооперации РФ и КНР от влияния извне – приоритет сотрудничества

Москва20 мая Вести.Защита кооперации России и Китая от влияния извне является одним из приоритетов сотрудничества между двумя странами. Об этом завил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

По словам главы государства, защите партнерства между Москвой и Пекином во многом способствует практически стопроцентное использование национальных валют в двусторонних расчетах.

В числе приоритетов - обеспечить надежную защищенность нашей кооперации от негативного влияния извне​​​. На повестке дня реализация широкого перечня отраслевых совместных проектов в энергетике, промышленности, космосе, сельском хозяйстве, транспорте, логистике сказал Путин

Ранее российский лидер заявил, что к настоящему моменту отношения между Москвой и Пекином достигли беспрецедентного уровня. Путин также обратил внимание, что Россия и Китай активно развивают промышленную кооперацию. Как уточнил глава государства, страны создают совместные производственные цепочки и внедряют современные технологии.