Москва20 маяВести.Защита кооперации России и Китая от влияния извне является одним из приоритетов сотрудничества между двумя странами. Об этом завил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
По словам главы государства, защите партнерства между Москвой и Пекином во многом способствует практически стопроцентное использование национальных валют в двусторонних расчетах.
В числе приоритетов - обеспечить надежную защищенность нашей кооперации от негативного влияния извне. На повестке дня реализация широкого перечня отраслевых совместных проектов в энергетике, промышленности, космосе, сельском хозяйстве, транспорте, логистикесказал Путин
Ранее российский лидер заявил, что к настоящему моменту отношения между Москвой и Пекином достигли беспрецедентного уровня. Путин также обратил внимание, что Россия и Китай активно развивают промышленную кооперацию. Как уточнил глава государства, страны создают совместные производственные цепочки и внедряют современные технологии.