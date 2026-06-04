Путин: Россия дружит с Китаем не против кого-то, а в интересах друг друга

Путин рассказал, почему Россия дружит с Китаем Путин: Россия дружит с Китаем не против кого-то, а в интересах друг друга

Москва4 июн Вести.

Россия дружит с Китаем не против кого-то, а в интересах друг друга. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.

Глава государства отметил, что Москва и Пекин всегда сотрудничали в военной сфере и сейчас продолжают это взаимодействие.

Это просто традиция наших отношений… И это, повторяю, не связано с текущими, пусть и привлекающими внимание весь мир событиями, в том числе и на украинском направлении, или даже на Ближнем Востоке. Мы просто работаем и дружим с Китаем, как я уже говорил, не против кого-то, а в интересах друг друга сказал Путин

Ранее российский лидер заявил, что Россия не делала разворот в сторону Азии после начала специальной военной операции, Москва и Пекин – естественные союзники.