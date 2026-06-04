Путин: связка России, Индии и Китая помогает всем Путин: связка России, Индии и Китая помогает всем

Москва4 июн Вести.Связка России, Индии и Китая помогает всем, при этом отношения Москвы и Нью-Дели не мешают Пекину, а РФ и КНР - Индии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.

Он отметил, что отношения между странами развивались десятилетиями.

Все складывалось естественным образом. Отношения России с Индией не мешают Китаю, отношения России с Китаем не мешают Индии. Связка трех стран всем помогает подчеркнул российский лидер

Путин напомнил, что изначально странами-основателями БРИКС были именно РФ, Китай и Индия.

Я не буду вдаваться в детали, потому что это некорректно, но я с уверенностью могу сказать, что и премьер-министр Индии Нарендра Моди, и председатель КНР Си Цзиньпинь, стремятся с обеих сторон к разрешению всех вопросов, которые представляют взаимный интерес, в том числе и в рамках отношений на границе добавил президент

Путин также рассказал, что Россия и Китай в скором времени могут порадовать мировую энергетику новыми договоренностями в этой сфере.