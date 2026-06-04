Путин: РФ с Индией скоро выйдут на объем в $100 млрд торгового оборота

Путин: РФ с Индией скоро выйдут на объем в $100 млрд торгового оборота Путин: РФ с Индией скоро выйдут на объем в $100 млрд торгового оборота

Москва4 июн Вести.РФ с Индией скоро выйдут на объем в 100 миллиардов долларов торгового оборота, сейчас он составляет около 60 миллиардов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.

Он отметил, что привилегированное стратегическое партнерство между странами сложилось не за один или два года, а за целые десятилетия.

В настоящее время Россия остается одним из крупнейших иностранных инвесторов в экономику Индии, пояснил Путин.

Мы уверены, что в ближайшие годы мы выйдем на 100 миллиардов долларов торгового оборота, сейчас он где-то около 60-58 миллиардов, но у нас есть все предпосылки для того, чтобы работать более активно и добиваться более амбициозных целей заметил российский лидер

По словам главы государства, стороны уже наметили совместные планы в области углеводородной и атомной энергетики, а также в сфере медицины. Путин добавил, что Москва считает Нью-Дели надежным партнером.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил, что индийские авиакомпании могут закупить до 200 российских самолетов Ил-114-300 и SJ-100.