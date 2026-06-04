Путин: отношения Индии с США не создают трудностей в ее отношениях с Россией Путин прокомментировал отношения Индии, России и США

Москва4 июн Вести.Отношения Индии с США не создают трудностей в ее отношениях с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.

Глава государства отметил, что Вашингтон, конечно, пытается давить на Дели по некоторым вопросам.

Но мне кажется, все уже давно поняли, что давить, например, на министра Моди, который возглавляет государство с полуторамиллиардным населением, бесполезно пояснил Путин

Президент выразил уверенность, что Россия сможет договориться со всеми и продолжит развивать отношения с Индией, которую считает надежным партнером.