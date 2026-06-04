Москва4 июнВести.Отношения с Казахстаном развиваются по восходящей, хотя это не легкий партнер. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.
По словам главы государства, отношения Москвы и Астаны развиваются очень успешно.
Отношения с Казахстаном у нас развиваются очень успешно, по восходящей. При этом хочу сразу отметить, что наши казахстанские друзья, партнеры не такие уж и легкие партнерысказал Путин
Как отметил российский лидер, между Россией и Казахстаном всегда идет весьма острая дискуссия, в том числе по вопросам финансов, промышленности, а также условий для инвестиционной деятельности и крупных проектов.
При этом, подчеркнул Путин, стороны всегда выражают желание найти компромисс, который способствовал бы достижению общих целей.
Ранее Путин рассказал, что Россия и Казахстан готовятся к значительному расширению нормативно-правовой базы двусторонних отношений.