Москва4 июн Вести.Россия и Китай в скором времени могут порадовать мировую энергетику новыми договоренностями в этой сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что Москва и Пекин руководствуются прежде всего своими национальными интересами, однако они часто совпадают, а потому между странами созданы хорошие предпосылки для развития взаимодействия.

У нас с председателем [КНР Си Цзиньпином] график наших двухсторонних контактов отработан на этот год, но не только наш, но встречаются, работают правительства, министерства, ведомства и наши ведущие компании, в том числе в сфере энергетики, где, уверен, мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем рассказал Путин

Ранее глава российского государства заявил, что Россия и Китай дружат не против какой-то третьей страны, а в интересах друг друга.