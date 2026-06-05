Путин заявил о равноправном характере отношений России и Китая

"Абсолютно равноправный союз": Путин раскрыл детали партнерства России и Китая Путин заявил о равноправном характере отношений России и Китая

Москва5 июн Вести.Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, президент РФ Владимир Путин охарактеризовал российско-китайское взаимодействие как пример подлинно равноправного сотрудничества, подчеркнув взаимную выгоду от совместных проектов в энергетике и высоких технологиях.

Глава государства отметил, что диалог с Пекином строится на паритетных началах, причем доля отечественной высокотехнологичной продукции в экспорте в КНР устойчиво демонстрирует положительную динамику.

У нас равноправные отношения с китайскими партнерами и друзьями. Более того, доля нашего высокотехнологичного экспорта в Китае постоянно увеличивается заявил российский лидер

Ярким примером взаимовыгодного сотрудничества президент назвал атомную энергетику. В Китае уже функционируют четыре энергоблока, созданных по российскому дизайну, и еще четыре находятся на стадии строительства.

Путин резюмировал, что, несмотря на обращение к китайским партнерам за технологиями и информацией, все процессы строятся на принципах взаимной выгоды.