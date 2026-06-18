Путин: экономический потенциал отношений РФ и Сингапура реализован не полностью

Путин рассказал о потенциале экономического сотрудничества РФ и Сингапура Путин: экономический потенциал отношений РФ и Сингапура реализован не полностью

Москва18 июн Вести.Экономический потенциал отношений РФ и Сингапура раскрыт не до конца. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на саммите Россия - АСЕАН.

По его словам, стороны наладили прочные контакты по линии внешнеполитических ведомств и в области информационной безопасности в частности.

Значительный потенциал сохраняется в экономической сфере. Пока он реализован не полностью, в том числе из-за введенных ограничений сказал Путин

Для развития торгового и финансового сотрудничества стороны выстраивают соответствующие деловые контакты, добавил он.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко порекомендовал РФ изменить статус Сингапура с "недружественной страны".