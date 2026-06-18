Ушаков объяснил, кто попросил Путина рассказать об СВО на саммите АСЕАН Ушаков: рассказать об СВО на саммите АСЕАН Путина попросил премьер Сингапура

Москва18 июн Вести.Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил ИС "Вести", что рассказать о ходе специальной военной операции на саммите АСЕАН главу российского государства попросил премьер Сингапура Лоуренс Вонг.

Он добавил, что Владимир Путин также рассказал о причинах начала СВО на двусторонней встрече с сингапурской стороной.

Да, наш президент выступил на сегодняшнем заседании [саммита АСЕАН], об этом попросил, в частности, премьер-министр Сингапура. И мы подробно, вернее, наш руководитель подробно разъяснил наши подходы [к СВО] сказал Ушаков

Ранее Владимир Путин заявил, что у России и Сингапура есть большой и не до конца раскрытый потенциал для экономического сотрудничества. Он подчеркнул, что для развития взаимодействия в торговле и финансовой сфере стороны выстраивают соответствующие контакты.