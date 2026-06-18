РФ хочет поддерживать самые добрые и плотные отношения со всеми странами АСЕАН Ушаков: Россия хочет поддерживать плотные отношения со всеми странами АСЕАН

Москва18 июн Вести.Россия хочет поддерживать самые добрые и плотные отношения со всеми странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Так он прокомментировал участие недружественного России Сингапура в саммите в Казани и запланированную встречу российского лидера Владимира Путина с сингапурским коллегой.

Вы знаете, наши отношения с Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии, мы со всеми хотим поддерживать самые добрые, самые плотные отношения. С некоторыми из них у нас отношения более близкие, с другими чуть-чуть, может быть, где-то тормозится, но, тем не менее, настрой очевидный сказал Ушаков

Ранее сообщалось, что в рамках саммита Россия - АСЕАН Путин планирует провести 10 международных двухсторонних встреч. Президент РФ встретится с лидерами Таиланда, Лаоса, Сингапура, Камбоджи, Восточного Тимора, Филиппин, Вьетнама, Брунея-Даруссалама, Малайзии.