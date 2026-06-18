Путин: сотрудничество РФ и АСЕАН способствует стабильности в АТР

Партнерство РФ и АСЕАН способствует стабильности в АТР, заявил Путин Путин: сотрудничество РФ и АСЕАН способствует стабильности в АТР

Москва18 июн Вести.Россию и АСЕАН связывает стратегическое партнерство, которое благоприятно влияет на стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на первом пленарном заседании саммита Россия – АСЕАН в Казани.

АСЕАН, отметил российский лидер, пользуется авторитетом не только в АТР, но и в мире в целом. Ассоциация выстроила систему межгосударственного сотрудничества с опорой на общепризнанные нормы международного права и взаимный учет интересов, добавил он.

Именно эти принципы лежат в основе отношений России с АСЕАН. Они имеют характер стратегического партнерства, которое в условиях геополитической турбулентности является важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе сказал Путин

Партнерство РФ и АСЕАН также способствует формированию сбалансированной архитектуры безопасности и равноправного взаимовыгодного сотрудничества, указал президент РФ.

Саммит Россия - АСЕАН, проходящий в эти дни в Казани, приурочен к 35-летию установления отношений сторон.

РФ с июля 1996 года является полномасштабным партнером по диалогу с АСЕАН, куда входят 11 госдуарств Юго-Восточной Азии: Бруней-Даруссалам, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.