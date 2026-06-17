Путин: РФ и АСЕАН накопили солидный опыт и создали хороший задел на будущее

Путин: РФ и АСЕАН создали хороший задел на будущее на основе накопленного опыта Путин: РФ и АСЕАН накопили солидный опыт и создали хороший задел на будущее

Москва17 июн Вести.Россия и АСЕАН накопили солидный опыт сотрудничества и создали хороший задел на будущее, заявил президент России Владимир Путин. В среду глава государства направил приветствие участникам и гостям Делового форума Россия – АСЕАН​​​.

В приветственном послании президент отметил, что российско-асеановским отношениям в этом году исполняется 35 лет.

За это время мы накопили солидный опыт многопланового сотрудничества, наладили устойчивые связи, в том числе между Деловым консультативным советом Ассоциации и Деловым советом Россия – АСЕАН, создали хороший задел на будущее приводится текст телеграммы на сайте Кремля

Путин отметил особое значение форума, который собрал в Казани ведущих представителей бизнес-сообществ нашей страны и государств – членов АСЕАН.

Ранее сообщалось, что на полях саммита Путин планирует провести десять международных двусторонних встреч.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между РФ и членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, пройдет 17-19 июня в Казани.