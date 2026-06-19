Москва19 июн Вести.Мощное движение к сотрудничеству с азиатскими странами, которые раньше занимали довольно аккуратную позицию в отношении РФ, стало главным итогом множества двусторонних встреч на высшем уровне в ходе саммита Россия – АСЕАН в Казани. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, встречи Владимира Путина с лидерами стран АСЕН показали, что они настроены на сотрудничество с Россией.

Во-первых, очень важно, что они настроены на сотрудничество с Россией. Они понимают, что Россия может предложить им решения и в энергетической безопасности, и с продовольствием. Фактически [есть] очень четкое понимание, что Россия надежный, важный партнер. И даже вот видно, что и традиционные союзники России настроены расширять сотрудничество, и страны, которые заняли более аккуратную позицию, как, например, Сингапур, тоже видно, что [эти страны] меняют свою позицию в сторону России заявил Дмитриев

Глава РФПИ подчеркнул, что РФ надежный поставщик энергоресурсов, продовольствия и новых технологий.

Поэтому Азия открыта к сотрудничеству с Россией. Россия — надежный поставщик энергоресурсов, продовольствия и новых технологий, поэтому главный итог — это мощное такое движение к сотрудничеству нас с азиатскими странами, которые раньше были, в том числе довольно аккуратны резюмировал Дмитриев

Саммит Россия – АСЕАН проходил в Казани 17-19 июня. В рамках него был принят комплексный план действий по стратегическому партнерству между РФ и АСЕАН в 2026-2030 годах. Также в совместных заявлениях страны договорились о сотрудничестве в областях энергетики и культуры. Помимо этого, по итогам саммита была принята Казанская декларация 2026 года: "Россия – АСЕАН: единство в многообразии – 35 лет вместе".