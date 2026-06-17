Партнерство АСЕАН с РФ может стать основой для разрешения разногласий в политике Экономист отметил влияние торгового сотрудничества АСЕАН с РФ в политике

Москва17 июн Вести.Налаживание торгового сотрудничества Ассоциации государств Юго-Восточной Азии с Россией может в дальнейшем стать основой для разрешения политических противоречий с недружественными государствами, входящими в АСЕАН. Такое мнение научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович высказал в интервью ИС "Вести".

Экономика большинства стран – участниц АСЕАН быстрорастущая, этим государствам нужны ресурсы, а также сотрудничество во многих сферах, подчеркнул специалист. Например, представители Сингапура, который является недружественной страной по отношению к России, присутствовали на Петербургском международном экономическом форуме.

Из чего можно предположить, что формы экономической кооперации могут происходить, в том числе связанные с перегрузкой нефти и так далее. … Филиппины входят в АСЕАН, страна сугубо проамериканская, но из-за кризиса на Ближнем Востоке, интересовавшаяся закупками российской нефти. … Поэтому для многих стран, даже в том числе формально в списке недружественных, торговля с Россией может быть интересна и, возможно, это станет каким-то экономическим базисом для будущего разрешения и политических противоречий высказал свою точку зрения Митрахович

В среду президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Делового форума Россия – АСЕАН. В послании он отметил, что российско-асеановским отношениям в этом году исполняется 35 лет, и за это время накоплен солидный опыт сотрудничества и создан хороший задел на будущее.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между РФ и членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, пройдет 17-19 июня в Казани.