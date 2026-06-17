Экономист рассказал, с какой продукцией РФ может выйти на рынки АСЕАН в будущем

Экономист назвал перспективные отрасли сотрудничества России и стран АСЕАН Экономист рассказал, с какой продукцией РФ может выйти на рынки АСЕАН в будущем

Москва17 июн Вести.Перспективными направлениями экономического взаимодействия России со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) являются развитие многоплановой торговли и технологическое сотрудничество. Об этом научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил в интервью ИС "Вести".

Главное, отметил экономист, чтобы была позитивная динамика и развивалась многоплановая торговля.

Для России, например, это атомная сфера. Возможно, что-то связанное с машиностроением. Возможно, в будущем удастся выйти на эти рынки с какими-то продукциями российского авиапрома. Если, например, в предстоящие десятилетия эта сфера будет в России активно развиваться. Не говоря уже про туризм и все остальное сказал Митрахович

В среду президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Делового форума Россия – АСЕАН. В послании он отметил, что российско-асеановским отношениям в этом году исполняется 35 лет, и за это время накоплен солидный опыт сотрудничества и создан хороший задел на будущее.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между РФ и членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, пройдет 17-19 июня в Казани.