Дмитриев призвал российские компании активнее выходить на рынки стран АСЕАН Дмитриев: компаниям РФ надо активнее выходить на рынки стран АСЕАН, проекты есть

Москва19 июн Вести.Российским компания нужно активнее приходить на рынки стран - участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), многие проекты уже обсуждаются. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он напомнил, что товароборот России со странами АСЕАН вырос на почти на 60% за 10 лет.

Я думаю, что в том числе надо, чтобы наши компании более активно приходили на рынки стран АСЕАН. Это очень быстро растущие рынки, они растут [на] 5% в год. Поэтому мы обсуждаем много проектов, где наши российские компании будут более глобальными, выходя на эти рынки. И это позволит нарастить и инвестиции, и товарооборот заявил Дмитриев

Ранее на саммите в Казани президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова нарастить поставки удобрений участникам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). При этом, добавил он, Москва продолжит поставлять столь востребованные партнерами продовольствие и энергоносители.