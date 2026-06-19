Дмитриев заявил, что Россия необходима для выживания многих стран Дмитриев: Россия необходима для выживания многих стран, в том числе в Азии

Москва19 июн Вести.Россия необходима для выживания большого количества стран, включая азиатские. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя возможный разворот стран АСЕАН в сторону от РФ после открытия Ормузского пролива.

Он выразил уверенность, что стабильность и качество поставок РФ очевидны и ее партнерам, и отказавшимся от российских энергоресурсов.

Поэтому, я думаю, эта память, она не уйдет скоро, потому что мы живем в очень волатильном мире, а в этом волатильном мире важно, что Россия - надежный поставщик энергоресурсов, и самый большой на самом деле на мировые рынки поставщик энергоресурсов… И действительно во многих кризисах именно Россия выручает многие страны, поставляя и энергоресурсы, и продовольствие, и удобрения. Поэтому Россия просто необходима для выживания большого количества стран, включая Азию заключил Дмитриев

Ранее глава РФПИ заявил, что страны, которые сохранили энергетическое сотрудничество с Россией, оказались в более выигрышном положении, чем те, кто от него отказался. По словам Дмитриева, несмотря на возможное открытие Ормузского пролива и временное улучшение ситуации на энергорынках, волатильность текущей обстановки остается очевидной.