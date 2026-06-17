Дмитриев рассказал о смене подхода к сотрудничеству с РФ среди стран Азии

Дмитриев объяснил, почему страны Азии меняют подход к диалогу с РФ Дмитриев рассказал о смене подхода к сотрудничеству с РФ среди стран Азии

Москва17 июн Вести.В Азии понимают, что сотрудничество с Россией может помочь при диверсификации источников энергии. Об этом ИС "Вести" рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Многие страны нуждаются в энергопоставках из России поэтому, мы считаем, это сподвигает такие страны, как Сингапур и Филиппины к диалогу, и к осознанию ошибок санкционной политики, потому что только благодаря России можно создать диверсифицированный источник энергии, который крайне важен для стран рассказал Дмитриев

Ранее профессор СПбГУ Станислав Ткаченко рекомендовал изменить статус Сингапура с "недружественного" государства. Причиной стало отсутствие активности государства в санкционной политике против РФ.