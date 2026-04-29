Москва29 апрВести.Партнерство молодежи РФ со сверстниками из стран Глобального Юга определит успешное будущее государств. Такое мнение ИС "Вести" выразил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Он обратил внимание на то, что молодому поколению важно изучать устройство других государств.
Мне кажется, важно понимать различные страны, в том числе страны Глобального Юга, их изучать и, соответственно, хорошо понимать и финансы, и предпринимательство, и фокусироваться на партнерстве. Потому что именно партнерство нашей молодежи с молодежью стран Глобального Юга определит успешное будущее наших странсказал Дмитриев
Кирилл Дмитриев 29 апреля выступил на просветительском марафоне "Знания. Первые". В своей речи он отметил, что азиатские страны являются ключевыми партнерами Москвы.