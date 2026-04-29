Дмитриев объяснил пользу работы молодежи с ровесниками из стран Глобального Юга Дмитриев: партнерство молодежи РФ с жителями Глобального Юга определит будущее

Москва29 апр Вести.Партнерство молодежи РФ со сверстниками из стран Глобального Юга определит успешное будущее государств. Такое мнение ИС "Вести" выразил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он обратил внимание на то, что молодому поколению важно изучать устройство других государств.

Мне кажется, важно понимать различные страны, в том числе страны Глобального Юга, их изучать и, соответственно, хорошо понимать и финансы, и предпринимательство, и фокусироваться на партнерстве. Потому что именно партнерство нашей молодежи с молодежью стран Глобального Юга определит успешное будущее наших стран сказал Дмитриев

Кирилл Дмитриев 29 апреля выступил на просветительском марафоне "Знания. Первые". В своей речи он отметил, что азиатские страны являются ключевыми партнерами Москвы.