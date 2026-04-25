Москва25 апрВести.Россия, США, Китай, Индия и другие государства, включая европейские, смогут объединить усилия после того, как мир победит "глобалистский вирус". Таким мнением глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поделился в соцсети X.
Так он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия, США и Китай якобы противостоят европейцам.
Представьте, как Россия, США, Китай, ЕС, Индия и другие страны будут работать вместе, когда мир преодолеет глобалистский вируснаписал Дмитриев
Ранее глава РФПИ заявил, что развитие Европы тормозят ее собственные системные ошибки и решения, принятые под идеологическим влиянием.