Дмитриев: страны смогут работать сообща после излечения от "вируса глобализма"

Дмитриев рассказал о будущем партнерстве мировых держав Дмитриев: страны смогут работать сообща после излечения от "вируса глобализма"

Москва25 апр Вести.Россия, США, Китай, Индия и другие государства, включая европейские, смогут объединить усилия после того, как мир победит "глобалистский вирус". Таким мнением глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поделился в соцсети X.

Так он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия, США и Китай якобы противостоят европейцам.

Представьте, как Россия, США, Китай, ЕС, Индия и другие страны будут работать вместе, когда мир преодолеет глобалистский вирус написал Дмитриев

Ранее глава РФПИ заявил, что развитие Европы тормозят ее собственные системные ошибки и решения, принятые под идеологическим влиянием.