Дмитриев: Европа сильнее всего, когда признает ошибки и стремится к миру

Дмитриев призвал Европу признать ошибки, чтобы стать сильнее Дмитриев: Европа сильнее всего, когда признает ошибки и стремится к миру

Москва4 мая Вести.Европа становится сильнее, когда признает свои ошибки и стремится к миру, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал заявление президента Молдавии Майи Санду, что Европа сильнее всего, когда "стоит вместе".

Европа сильнее всего, когда признает свои ошибки, принимает рациональные решения, контролирует миграцию, защищает свою энергетическую безопасность, выстраивает суверенитет и партнерства, а также стремится к миру написал Дмитриев в соцсети X

Ранее Дмитриев заявил, что у Евросоюза не осталось ничего, чем бы он мог ответить на новые пошлины президента США Дональда Трампа. Потому ЕС лишь может дальше идти по пути самоликвидации.