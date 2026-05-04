Дмитриев заявил, что Европе нечем ответить на новые тарифы США Дмитриев заявил о безоружности Европы против новых тарифов США

Москва4 мая Вести.В ответ на новые торговые пошлины со стороны США Европейский союз может только продолжить свое самоуничтожение. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

На своей странице в социальной сети X он прокомментировал новость о том, что в ЕС рассматриваются различные варианты ответных мер на новые американские пошлины. С 1 мая президент США Дональд Трамп повысил до 25% сборы, взимаемые с ввозимых из Европы легковых автомобилей и грузовиков.

В качестве ответной меры против США ЕС может пригрозить импортировать еще 64 миллиона иммигрантов, чтобы завершить европейское самоуничтожение западной цивилизации написал Дмитриев

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новые американские пошлины на продукцию европейской автомобильной промышленности станут ударом для всего Евросоюза. В Берлине уверены, что вскоре торговый конфликт удастся урегулировать.