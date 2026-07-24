Москва24 июлВести.Евросоюз (ЕС) разозлил американского лидера Дональда Трампа и теперь столкнется с пошлинами. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.
Таким образом он отреагировал на пост Трампа в соцсети Truth Social, в котором тот обвинил ЕС в "грабеже" IT-компаний США.
Именно так, как и предсказывали вчера, вассалы ЕС разозлили своего "папочку" и получат тарифные санкции за наложение штрафов на американские цифровые компаниисказано в посте Дмитриева
По его мнению, теперь Евросоюзу придется отменить штрафы, попросить прощения и выразить благодарность Трампу за дополнительные тарифы.
Ранее Дмитриев заявил, что пока ЕС "атакует Google", ответ США начинает проявляться.