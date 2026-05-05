Эксперт Хачатурян о новых пошлинах Трампа: европейцы попали в ловушку Эксперт Хачатурян: Трамп наказывает Европу за невыполнение обязательств по НАТО

Москва5 мая Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп наказывает европейцев повышением тарифов за невыполнение обязательств в рамках Североатлантического альянса. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян.

При этом с точки зрения экономики, отметил эксперт, все просто: Трампу не нужны никакие экономические обоснования. По его словам, если американский лидер хочет наказать Европу, то он ее накажет пошлинами в 25%.

Это, наверное, та самая ловушка, в которую европейцы благополучно попали, не выполняя свои политические обязательства. Трамп их наказывает: они не выполнили свои обязательства по НАТО, не помогли Трампу в борьбе с Ираном – теперь они страдают заявил Хачатурян

Ранее Дональд Трамп сообщил о повышении тарифов, взимаемых с Европейского Союза за легковые и грузовые автомобили, ввозимые в Соединенные Штаты, до 25%.