Эксперт Шапарин: новые пошлины Трампа на авто из ЕС – это плюс для жителей США

Эксперт Шапарин: Трамп копирует политику Минпромторга РФ Эксперт Шапарин: новые пошлины Трампа на авто из ЕС – это плюс для жителей США

Москва5 мая Вести.Президент США Дональд Трамп копирует политику российского Минпромторга, принуждая мировые автоконцерны к локализации производства на территории Соединенных Штатов, что будет плюсом для американцев. Такое заявление информационной службе "Вести" сделал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По словам эксперта, на существующих заводах немецких автопроизводителей, таких как завод BMW в Спартанберге (штат Южная Каролина), появятся новые рабочие места.

Дональд Трамп копирует политику российского Минпромторга. Он принуждает мировые автоконцерны к локализации производства на территории Соединенных Штатов… Для рядового американца это, конечно, плюс, потому что конкуренция на домашнем рынке вырастет, количество рабочих мест увеличится, и низовому американцу будет сильно, конечно, комфортнее заявил Шапарин

Ранее Дональд Трамп сообщил о повышении на 25% тарифов на ввозимые в США из ЕС машины, отметив, что ЕС не соблюдает торговое соглашение.