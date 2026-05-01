Москва1 маяВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что повышает на четверть тарифы на ввозимые в США из ЕС машины.
Американский лидер отметил, что ЕС не соблюдает торговое соглашение.
…На следующей неделе я повышу тарифы, взимаемые с Европейского Союза за легковые и грузовые автомобили, ввозимые в Соединенные Штаты. Тариф будет повышен до 25%написал Трамп в соцсети The Truth Social
Он добавил, что тарифов не будет, если европейцы начнут производить легковые и грузовые авто в США.
В феврале Верховный суд США отменил большую часть импортных пошлин, введенных Трампом.