Трамп заявил, что повышает на четверть тарифы на машины из Евросоюза

Трамп на 25% повышает тарифы на авто, ввозимые в США из ЕС Трамп заявил, что повышает на четверть тарифы на машины из Евросоюза

Москва1 мая Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что повышает на четверть тарифы на ввозимые в США из ЕС машины.

Американский лидер отметил, что ЕС не соблюдает торговое соглашение.

…На следующей неделе я повышу тарифы, взимаемые с Европейского Союза за легковые и грузовые автомобили, ввозимые в Соединенные Штаты. Тариф будет повышен до 25% написал Трамп в соцсети The Truth Social

Он добавил, что тарифов не будет, если европейцы начнут производить легковые и грузовые авто в США.

В феврале Верховный суд США отменил большую часть импортных пошлин, введенных Трампом.