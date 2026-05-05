Пятибратов: поводом для введения США пошлин на авто из ЕС стали заявления Мерца Аналитик Пятибратов: пошлины Трампа на авто из ЕС ударят по Германии

Москва5 мая Вести.Повышение президентом США Дональдом Трампом тарифов на ввозимые из Европейского Союза автомобили больно ударит по Германии. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.

По словам эксперта, триггером для введения пошлин могла послужить критика канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес внешней политики Дональда Трампа.

Данные пошлины, безусловно, очень больно бьют по Германии, откуда и возникает такая реакция. Более того, они были введены после того, как Фридрих Мерц со своей стороны весьма нелестно отозвался о внешней политике Дональда Трампа, критиковал его деятельность в Иране, критиковал его деятельность в Европейском Союзе, говорил о том, что Германии, в частности, и Европейскому Союзу вообще нужно становиться все более и более независимыми от Дональда Трампа. Ну и, конечно же, в таком контексте Дональд Трамп отреагировал именно на это. Ему как будто бы давно уже хотелось ввести дополнительные ограничения против ЕС, потому что он недоволен тем, как ЕС и НАТО в частности поддерживали его в рамках американо-иранского конфликта. А тут вот как бы повод такой нашелся или какой-то эмоциональный триггер для себя заявил Пятибратов

1 мая Дональд Трамп объявил о повышении тарифов на ввозимые в США из ЕС машины на 25%.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что президент США Дональд Трамп копирует политику российского Минпромторга, принуждая мировые автоконцерны к локализации производства на территории Соединенных Штатов, что будет плюсом для американцев.