Москва4 маяВести.Решение президента США Дональда Трампа увеличить таможенные пошлины на продукцию автопрома европейского производства станет ударом для всего Евросоюза, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
Наряду с этим политик высказал уверенность, что торговый конфликт удастся урегулировать в ближайшее время.
Он (Трамп – прим. ред.) хочет нанести удар по всей Европесказал глава немецкого правительства в эфире телеканала ARD
Канцлер также подчеркнул, что не считает новые пошлины мерой, направленной конкретно против Германии, и призвал не драматизировать ситуацию. По мнению Мерца, у Трампа были основания принять такое решение.
Я бы сказал, что он теряет терпение, потому что еще в августе прошлого года мы договорились с Америкой о заключении таможенного соглашения … Американцы готовы, а европейцы – нетпояснил политик
Однако ЕС до сих пор не подписал упомянутый документ, продолжая выдвигать новые условия. В Европарламенте сохраняется сопротивление этому соглашению.
1 мая Трамп объявил о намерении с текущей недели повысить до 25% ставку пошлин на ввозимые в США из стран Евросоюза автомобили и грузовики.
Глава Белого дома связал это с невыполнением ЕС своих торговых договоренностей с американской стороной.
Комментируя ситуацию, глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предположил, что новые пошлины в сочетании с энергокризисом могут стать "смертельным ударом" для промышленного сектора ЕС.