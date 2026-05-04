Москва4 маяВести.Решение президента США Дональда Трампа увеличить таможенные пошлины на продукцию автопрома европейского производства станет ударом для всего Евросоюза, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Наряду с этим политик высказал уверенность, что торговый конфликт удастся урегулировать в ближайшее время.

Он (Трамп – прим. ред.) хочет нанести удар по всей Европе

сказал глава немецкого правительства в эфире телеканала ARD

Канцлер также подчеркнул, что не считает новые пошлины мерой, направленной конкретно против Германии, и призвал не драматизировать ситуацию. По мнению Мерца, у Трампа были основания принять такое решение.

Я бы сказал, что он теряет терпение, потому что еще в августе прошлого года мы договорились с Америкой о заключении таможенного соглашения … Американцы готовы, а европейцы – нет

пояснил политик

Однако ЕС до сих пор не подписал упомянутый документ, продолжая выдвигать новые условия. В Европарламенте сохраняется сопротивление этому соглашению.

1 мая Трамп объявил о намерении с текущей недели повысить до 25% ставку пошлин на ввозимые в США из стран Евросоюза автомобили и грузовики.

Глава Белого дома связал это с невыполнением ЕС своих торговых договоренностей с американской стороной.

Комментируя ситуацию, глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предположил, что новые пошлины в сочетании с энергокризисом могут стать "смертельным ударом" для промышленного сектора ЕС.