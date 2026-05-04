Мерц назвал пошлины Трампа на машины и грузовики из ЕС ударом для Европы

"Американцы готовы, а европейцы – нет": Мерц о новых пошлинах Трампа для ЕС Мерц назвал пошлины Трампа на машины и грузовики из ЕС ударом для Европы

Москва4 мая Вести.Решение президента США Дональда Трампа увеличить таможенные пошлины на продукцию автопрома европейского производства станет ударом для всего Евросоюза, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Наряду с этим политик высказал уверенность, что торговый конфликт удастся урегулировать в ближайшее время.

Он (Трамп – прим. ред.) хочет нанести удар по всей Европе сказал глава немецкого правительства в эфире телеканала ARD

Канцлер также подчеркнул, что не считает новые пошлины мерой, направленной конкретно против Германии, и призвал не драматизировать ситуацию. По мнению Мерца, у Трампа были основания принять такое решение.

Я бы сказал, что он теряет терпение, потому что еще в августе прошлого года мы договорились с Америкой о заключении таможенного соглашения … Американцы готовы, а европейцы – нет пояснил политик

Однако ЕС до сих пор не подписал упомянутый документ, продолжая выдвигать новые условия. В Европарламенте сохраняется сопротивление этому соглашению.

1 мая Трамп объявил о намерении с текущей недели повысить до 25% ставку пошлин на ввозимые в США из стран Евросоюза автомобили и грузовики.

Глава Белого дома связал это с невыполнением ЕС своих торговых договоренностей с американской стороной.

Комментируя ситуацию, глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предположил, что новые пошлины в сочетании с энергокризисом могут стать "смертельным ударом" для промышленного сектора ЕС.