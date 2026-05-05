В Европе все больше недовольны действиями Трампа, отмечают СМИ Politico: в Европе растет недовольство действиями Трампа

Москва5 мая Вести.В Европе растет недовольство действиями американского лидера Дональда Трампа. Европейские политики считают, что она должна принять контрмеры и указать США на их зависимость от мировой торговли, пишет Politico.

Так, германский депутат от СДПГ Себастьян Рудольф считает, что Берлин должен отказаться от дальнейших уступок Вашингтону, а Европа нуждается в контрмерах, которые укажут США на их же зависимость о бесперебойной мировой торговли.

Высокопоставленный партнер канцлера ФРГ Фридриха Мерца по коалиции Маркс Тенс высказался за применение Европейским союзом рычагов, направленных на противодействие давлению. В ЕК пообещали иметь в виду варианты защиты интересов союза.