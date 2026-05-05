Bloomberg: Канада призвала ЕС не бояться формировать миропорядок после Трампа

Трамп не навсегда: союзники США призвали ЕС подумать о новом миропорядке Bloomberg: Канада призвала ЕС не бояться формировать миропорядок после Трампа

Москва5 мая Вести.Европа должна стать центром формирования новой архитектуры международных отношений в условиях, когда существующая система глобальной безопасности и торговли и фактически разрушена из-за политики Вашингтона.

На это заявление премьер-министра Канады Марка Карни на саммите Европейского политического сообщества в Ереване обратило внимание Bloomberg.

На фоне политики "Америка прежде всего", проводимой президентом США Дональдом Трампом, многие страны пересматривают свои отношения с Вашингтоном, следует из материала.

Решения главы Белого дома, включая введение торговых пошлин, давление на союзников по НАТО и жесткую внешнюю политику, привели к росту напряженности в традиционных на Западе альянсах, продолжает агентство.

Карни считает, что в этих условиях союзникам следует развивать стратегические возможности совместно с "надежными партнерами", добавив, что "ностальгия не является стратегией".

По оценкам Bloomberg Intelligence, для укрепления оборонного потенциала европейским участникам Североатлантического альянса потребуется более 10 лет, а ежегодные инвестиции могут составлять от 340 до 720 миллиардов долларов.

Отмечается, что наряду с Карни премьер-министр Великобритании Кир Стармер также заявил, что напряженность в отношениях между трансатлантическими союзниками достигла критического уровня, хотя страны должны совместно реагировать на происходящие в мире изменения.

На этом фоне, отмечает Bloomberg, в НАТО допускают дальнейшее ухудшение отношений с Вашингтоном. Источники агентства также упоминают о сохраняющемся риске сокращения американского военного присутствия в Европе.