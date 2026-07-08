Трамп выдвинул два жестких требования к европейцам Bloomberg: Трамп потребовал у Европы уважать США и увеличить оборонные расходы

Москва8 июл Вести.Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО указал, что Европа обязана уважать Соединенные Штаты и наращивать расходы на оборону. Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, эти слова прозвучали в закрытой части переговоров с лидерами альянса.

По информации агентства, во время своего выступления Трамп неоднократно затрагивал тему Ирана и "дал понять", что не намерен продолжать диалог с Тегераном.

Ранее издание Politico отмечало, что американский лидер разрушил надежды государств - членов НАТО на достижение новых соглашений. Как пишет издание, представители альянса опасаются, что Трамп сохранит жесткий тон при обсуждении перспектив американского военного присутствия в Европе, помощи Украине и переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Двухдневная встреча НАТО в турецкой столице прошла 7-8 июля и собрала руководителей 32 государств, входящих в Организацию Североатлантического договора.