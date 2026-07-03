Пентагон: союзники США по НАТО начали брать на себя больше ответственности

Пентагон похвалил европейских союзников США по НАТО "за большую осознанность" Пентагон: союзники США по НАТО начали брать на себя больше ответственности

Москва3 июл Вести.Пентагон считает успешными усилия США, направленные на то, чтобы европейские союзники по НАТО взяли на себя более весомую ответственность за обеспечение собственной безопасности, заявил замглавы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби в соцсети X.

США стремятся внести в НАТО изменения, которые позволят Европе взять на себя основную ответственность за собственную оборону с использованием неядерных средств, отметил Колби.

Многие считали, что это невозможно, что Европа не сможет или не захочет сделать такой шаг. Но сейчас мы видим, как это утверждение опровергнуто подчеркнул Колби

По его словам, Вашингтон стремится к созданию в НАТО партнерских отношений, а не к зависимости союзников от США.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал НАТО. Еще до инаугурации в январе 2025 года Трамп заявлял о возможном выходе США из НАТО, если их европейские союзники не возьмут на себя большую финансовую ответственность в вопросе обеспечения безопасности.

Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте 24 июня снова заявил, что НАТО подвела США.