Москва19 июн Вести.Реформирование НАТО и концепция "НАТО 3.0", предложенные главой Пентагона Питом Хегсетом, по сути, являются призывом США к европейским странам взять на себя ответственность за собственную безопасность, развивая мощную и независимую оборонную систему. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС “Вести” высказал военный обозреватель радио "Вести ФМ" Михаил Ходаренок.

По его убеждению, это обстоятельство не означает, что Соединенные Штаты займут пассивную или отстраненную позицию.

Он (глава Пентагона Пит Хегсет - прим. ред.) предлагает "жесткую вертикаль управления", если перевести это все на русский язык. Второе — генеральная линия одна-единственная. И наконец, готовность к ведению конвенциональной войны на Европейском театре военных действий. Но это вовсе не значит, что Соединенные Штаты будут стоять в стороне и наблюдать за этим, как европейские армии будут вести какую-то конвенциональную войну. Поэтому, я думаю, что само по себе выражение "перетянуть Трампа на сторону атлантистов", оно в корне неверно. Потому что, а что такое НАТО? 95% НАТО — это военная мощь Соединенных Штатов и они там имеют право решающего голоса рассказал Ходаренок

Он выразил уверенность в том, что НАТО накануне самых серьезных реформаций, следствием чего станет приведение альянса в дееспособное состояние к единоначалию и единой линии поведения.

А что означает готовность европейских стран к ведению конвенционального ведению боевых действий с применением конвенционального оружия? Это означает, что европейским армиям надо пересматривать принципы комплектования вооруженных сил, то есть отходить от этих игрушечных армий, комплектуемых по контрактному принципу, это создавать мобилизационные резервы, это создавать запасы материальных средств, всех вооружений, это резко увеличить боевой численный состав, чем, собственно говоря, вот сейчас и занимается Германия заявил Ходаренок

Ранее сообщалось, что представители стран Североатлантического альянса испытывают тревогу и раздражение из-за заявлений властей США о том, что Вашингтон пересматривает размещение своих сил. По словам одного из источников, несмотря на то что пересмотр военной стратегии Вашингтона готовился давно, способ его объявления вызвал недовольство у некоторых стран.