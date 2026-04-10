Москва10 апр Вести.Выход США из Североатлантического альянса обернется самой настоящей геополитической катастрофой для европейцев. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС “Вести” выразил военный обозреватель радио "Вести ФМ" Михаил Ходаренок.

Для многих европейских государств выход Соединенных Штатов из НАТО будет просто геополитической катастрофой. Поскольку, все-таки надо быть тут объективным, 90, а может быть даже и больше процентов военной мощи Североатлантического альянса составляют боевые оперативные возможности Соединенных Штатов объяснил он

Эксперт добавил, что в решении оперативно-стратегических задач европейские армии в большинстве своем бесполезны.

Ну, потому что они (США - прим. ред.), как они полагали до недавнего времени, могут решить большинство стоящих перед ними оперативно-стратегических задач без участия вот этих армий, европейских государств, участников НАТО, большинство из которых представляют какие-то откровенно театрализованные представления и на уровне военных игр, все эти военные организации этих многих лоскутных европейских государств рассказал Ходаренок

Также эксперт предположил создание на европейской территории военного блока, однако при этом отметил, что его образование – трудоемкий процесс, практически непосильный ЕС.

Дальше вполне возможно, что образование на территории Европы какого-то европейского военного блока, но опять-таки путь к его созданию достаточно длинный, и теми возможностями, которыми обладали Соединенные Штаты в момент создания НАТО, многие европейские государства откровенно не располагают добавил военный обозреватель

Ранее президент Чехии Петр Павел сказал, что заявления президента США Дональда Трампа о НАТО представляют большую угрозу для альянса, чем любые потенциальные действия России в отношении блока. Он сравнил американского лидера с президентом России Владимиром Путиным, причем сравнение было не в пользу главы Белого дома.