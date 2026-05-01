Москва1 маяВести.Новые американские пошлины на легковые и грузовые автомобили из Евросоюза в сочетании с энергетическим кризисом станут смертельным ударом для промышленного сектора ЕС. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Введение пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС в сочетании с энергетическим кризисом - это смертельный удар по и без того разваливающемуся промышленному сектору союзанаписал Дмитриев в соцсети Х
Ранее президент США Дональд Трамп на 25% повысил пошлины на ввозимые из ЕС машины. По его словам, тарифов не будет, если европейцы начнут производить легковые и грузовые авто в США.