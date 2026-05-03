Немецкие власти пообещали координировать с ЕС ответ на новые пошлины США Минэкономики Германии: Берлин согласует с ЕС ответ на новые пошлины США

Москва3 мая Вести.Немецкие власти приняли к сведению заявление президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на европейские машины и намерены согласовать свои ответные действия по этому вопросу с Еврокомиссией. Об этом сообщило министерство экономики ФРГ.

Мы будем тесно координировать наши дальнейшие шаги внутри Евросоюза говорится в сообщении министерства

Ранее Трамп объявил о введении со следующей недели пошлин в 25% на легковые и грузовые автомобили, произведенные в Евросоюзе. Глава Белого дома мотивировал это тем, что ЕС не выполняет торговые договоренности с США.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал пошлины США на европейскую автомобильную продукцию смертельным ударом для промышленного сектора ЕС.