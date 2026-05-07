Трамп: США повысят тарифы для ЕС, если Европа не обнулит свои пошлины к 4 июля

Трамп дал Европе срок до 4 июля, чтобы она обнулила свои торговые пошлины Трамп: США повысят тарифы для ЕС, если Европа не обнулит свои пошлины к 4 июля

Москва7 мая Вести.США повысят свои торговые пошлины на товары из Европы, если Европейский союз к 4 июля не обнулит тарифы в отношении Соединенных Штатов. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

На своей странице в социальной сети Truth Social он поделился деталями телефонного разговора с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

ЕС дал обещание выполнить свои обязательства и снизить пошлины до нуля! Я согласился дать времени на это до 250-летия США, или же, к сожалению, наши пошлины вырастут до гораздо более высокого уровня написал Трамп

Президент также добавил, что обсуждал тему конфликта на Ближнем Востоке. По словам Трампа, фон дер Ляйен разделяет его убеждения по поводу того, что Иран не должен обладать ядерным оружием.

Вашингтон и Брюссель заключили торговое соглашение летом 2025 года. По условиям сделки, США зафиксируют свои пошлины на уровне в 15% для товаров из ЕС, а Европа будет ввозить американскую продукцию без дополнительных сборов.