ЕС может ввести контрмеры, если США не будут соблюдать торговое соглашение Politico: ЕС введет контрмеры, если США не будут соблюдать торговое соглашение

Москва23 июл Вести.Еврокомиссия введет контрмеры, если США не будут соблюдать достигнутое сторонами торговое соглашение, пишет газета Politico.

В пятницу истекает срок действия нынешней 10-процентной пошлины на большую часть американского импорта​​​. Как писала газета Financial Times, президент США Дональд Трамп может уже на этой неделе ввести пошлины в размере от 10% до 12,5% на товары из 60 стран. На этом фоне, пишет газета Politico, ЕС с тревогой ожидает, будут ли США придерживаться соглашения, в рамках которого Вашингтон сохраняет пошлину в 15% на большую часть европейских товаров.

Генеральный директор по торговле попыталась успокоить послов. Она заявила, что Европейская комиссия по-прежнему ожидает, что США будут соблюдать соглашение, но, если этого не произойдет, исполнительный орган ЕС будет готов представить контрмеры говорится в публикации

По словам одного из собеседников газеты, послы ЕС могут созвать внеочередное заседание на следующей неделе, если США преподнесут сюрприз.