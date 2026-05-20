Евросоюз и США достигли соглашения по поводу торговой сделки Евродепутат Зовко заявила о достижении согласия между ЕС и США о торговой сделке

Москва20 мая Вести.Страны Евросоюза и США завершили переговоры по вопросу о заключении торговой сделки, сообщила депутат Европарламента Желяна Зовко, которую фракция Европейской народной партии уполномочила участвовать в переговорах по этому вопросу.

Консультации сторон, посвященные законодательному регулированию упомянутого соглашения, прошли во вторник, 19 мая.

Мы достигли соглашения ... Я с гордостью заявляю, что Европе удалось избежать разрушительной эскалации напряженности в трансатлантической торговле и защитить европейские компании, инвестиции и миллионы рабочих мест по обе стороны Атлантики написала Зовко на странице в соцсети Х

Агентство Bloomberg ранее отмечало, что в ЕС опасались возможного провала переговоров, что могло бы спровоцировать новый виток тарифной конфронтации между Брюсселем и Вашингтоном.

1 мая президент США Дональд Трамп пригрозил повысить пошлины на импорт европейских автомобилей с 15 до 25%, утверждая, что ЕС слишком медленно выполняет договоренности, подписанные почти год назад.

Торговое соглашение между Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки было заключено 21 августа 2025 года. Оно предусматривало введение пошлин в размере 15% на европейские товары, поставляемые в США.

В дальнейшем глава Белого дома заявлял о готовности ввести против ЕС тарифы в размере 30%, однако в ходе переговоров сторон европейцам удалось снизить эту цифру. В ответ европейское сообщество ввело нулевые пошлины на американские товары.

Газета The Sunday Times написала, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пошла на заключение невыгодной для Европы торговой сделки из-за опасений по поводу возможного сокращения численности американского военного контингента на европейском континенте.