В США раскрыли детали торгового соглашения с Европой Глава Минфина США Бессент назвал "невероятной сделкой" торговое соглашение с ЕС

Москва31 мая Вести.Страны Евросоюза готовы платить за ввоз европейских товаров в США тарифы в размере 15% и не накладывать на Штаты при этом ответных пошлин. Об этом в эфире FoxNews рассказал американский министр финансов Скотт Бессент.

ЕС готов платить 15-процентные тарифы и отменить тарифы против нас. Это невероятная сделка заявил он

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что подобная сделка может предотвратить торговую войну между ЕС и США, которая стала бы "подарком для Москвы и Пекина".

Однако газета The Sunday Times считает, что глава ЕК пошла на столь невыгодную для Европы сделку, опасаясь, что Вашингтон может сократить численность американского военного контингента на европейском континенте.