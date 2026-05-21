Москва21 мая Вести.США будут добиваться изменения мировой рыночной системы, для этого Вашингтон планирует установить более высокие тарифы и зайти на давно закрытые другими странами рынки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в торговых кругах в Женеве.

По его словам, американские власти считают сохраняющийся торговый дисбаланс в двусторонних отношениях США со многими странами одной из ключевых проблем мировой экономики. В связи с этим Вашингтон лоббирует формирование иной модели торговли, которая, по мнению Соединенных Штатов, будет основана на "справедливости, балансе и национальных интересах".

США хотят добиться перестройки международной торговой системы, поскольку считают, что их национальные интересы оказались ограничены устаревшими механизмами отметил собеседник агентства

Он подчеркнул, что создание американской администрацией новой модели торговли потребует "долгосрочного повышения средних тарифных ставок", а также "открытия давно закрытых рынков другими странами".

На этой неделе страны Евросоюза и США завершили переговоры по вопросу заключения торговой сделки, которая предусматривает введение 15% пошлин на импортируемые в Соединенные Штаты европейские товары и нулевые тарифы на американские.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что установит более высокие пошлины на импорт, несмотря на решение американского Верховного суда об их частичной отмене.