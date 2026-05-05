Москва5 маяВести.Белый дом установит более высокие тарифы на импорт, невзирая на решение американского Верховного суда об их частичной отмене, заявил президент США Дональд Трамп.
С таким утверждением он выступил на мероприятии, посвященном поддержке малого и среднего предпринимательства в США. Трансляция встречи велась на YouTube-канале Белого дома.
По словам Трампа, у его администрации "есть другие способы обложения пошлинами", и она уже занимается ими. Как отметил американский лидер, грядущие тарифы будут "более проверенными, более мощными, хотя и более сложными".
Просто не хочу, чтобы вы думали, что мы из-за этого решения (высшей судебной инстанции в США – прим. ред.) не будем использовать пошлины. Пошлины в действительности будут выше. Выясняется, что они окажутся вышесказал Трамп
20 февраля Верховный суд США признал превышением полномочий введение Трампом импортных пошлин в отношении других стран под предлогом закона об экономических мерах в случае международных чрезвычайных ситуаций.
В конце апреля хозяин Белого дома назвал решение суда смехотворным, однако признал, что уплаченные пошлины на сумму 159 миллиардов долларов придется вернуть обратно.