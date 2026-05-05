Трамп заявил, что США введут новые и более высокие пошлины на импорт Трамп: импортные пошлины США станут выше, несмотря на решение суда

Москва5 мая Вести.Белый дом установит более высокие тарифы на импорт, невзирая на решение американского Верховного суда об их частичной отмене, заявил президент США Дональд Трамп.

С таким утверждением он выступил на мероприятии, посвященном поддержке малого и среднего предпринимательства в США. Трансляция встречи велась на YouTube-канале Белого дома.

По словам Трампа, у его администрации "есть другие способы обложения пошлинами", и она уже занимается ими. Как отметил американский лидер, грядущие тарифы будут "более проверенными, более мощными, хотя и более сложными".

Просто не хочу, чтобы вы думали, что мы из-за этого решения (высшей судебной инстанции в США – прим. ред.) не будем использовать пошлины. Пошлины в действительности будут выше. Выясняется, что они окажутся выше сказал Трамп

20 февраля Верховный суд США признал превышением полномочий введение Трампом импортных пошлин в отношении других стран под предлогом закона об экономических мерах в случае международных чрезвычайных ситуаций.

В конце апреля хозяин Белого дома назвал решение суда смехотворным, однако признал, что уплаченные пошлины на сумму 159 миллиардов долларов придется вернуть обратно.