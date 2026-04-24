Москва24 апр Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что Белому дому придется вернуть 159 миллиардов долларов, собранных в виде импортных пошлин. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп пожаловался, что часть собранных пошлин придется вернуть после того, как Верховный суд признал их незаконными.

Люди и компании, которые пользовались нашей страной десятилетиями, из-за ужасного и смехотворного решения Верховного суда США по пошлинам, теперь должны получить назад 159 миллиардов долларов написал американский лидер

По мнению Трампа, суд мог бы разрешить не возвращать уже уплаченные деньги. Тогда бы, указал Трамп, Америка стала на 159 миллиардов долларов богаче.

В 2025 году Трамп ввел дополнительные импортные пошлины. Однако в этом году Верховный суд США постановил, что у него не было на это полномочий, поскольку решения в сфере торговли должен принимать исключительно американский конгресс.

Ранее сообщалось, что компании в Штатах получат возврат таможенных пошлин в течение 45 дней. Заявки начали принимать уже 20 апреля.