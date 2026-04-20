США начнут принимать заявки на возврат $166 млрд пошлин

Москва20 апр Вести.Американские компании в течение 45 дней получат возврат таможенных пошлин на сумму $166 млрд, признанных Верховным судом США незаконными. Администрация президента Дональда Трампа начнет принимать заявки на возврат 20 апреля, передает телеканал Fox.

Возместить средства вместе с процентами смогут только те предприятия, которые официально уплатили пошлины.

20 февраля 2026 года Верховный суд США признал, что введение Трампом пошлин противоречит закону о чрезвычайных экономических полномочиях. В суде пояснили, что исключительным правом по введению таких тарифов обладает только Конгресс США.