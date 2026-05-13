Суд в США приостановил запрет глобальных торговых пошлин Трампа в размере 10%

Москва13 мая Вести.Апелляционный суд США временно позволил администрации президента Дональда Трампа взимать глобальные импортные пошлины в размере 10%, приостановив действие нижестоящей инстанции на запрет данных тарифов.

Ранее американский суд по международной торговле постановил признать недействительными пошлины Трампа на импорт в 10%, объяснив, что их введение выходит за рамки полномочий президента США. Белый дом решил оспорить это решение.

Апелляционный суд удовлетворил требования о немедленной административной приостановке тарифов и временно заморозил запрет другой судебной инстанции на их установку, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебный документ..

Данная мера будет действовать до дальнейшего уведомления, пока суд изучает вопрос о приостановке исполнения решения на весь срок апелляционного процесса говорится в сообщении

Отмечается, что у истцов, оспаривающих законность импортных пошлин американского лидера, есть семь дней на подачу возражений. При этом уже наложенный судебный запрет на их применение фактически поставлен на паузу до итогового решения апелляционной инстанции.

На прошлой неделе порядка двух десятков американских штатов обвинили администрацию Трампа в превышении полномочий, после того как та ввела новые глобальные пошлины. Президент США якобы не может устанавливать данные тарифы на импорт на основании раздела 122 "Закона о торговле" 1974 года.

Внутренняя "война" Трампа и Верховного суда США началась 20 февраля – тогда инстанция оспорила правомерность введения новых импортных пошлин в отношении других стран под предлогом закона об экономических мерах в случае международных чрезвычайных ситуаций от 1997 года.

В ответ на это глава Белого дома распорядился установить пошлины в размере 10%, намереваясь увеличить их впоследствии до 15%.

Повышенные тарифы на импорт товаров и услуг должны были взиматься 150 дней.

Трамп подчеркнул, что считает решение Верховного суда смехотворным, но признал, что уже полученные глобальные сборы – 159 миллиардов долларов – придется вернуть. Глава Белого дома, обозлившись на суд, заявил о планах установить еще более высокие пошлины на импорт.