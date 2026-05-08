Суд в США признал незаконными пошлины Трампа на импорт в размере 10% Суд в США счел неправомерным введение Трампом импортных пошлин в размере 10%

Москва8 мая Вести.Американский суд по международной торговле постановил признать недействительными пошлины на импорт в размере 10%, которые ввела администрация президента США Дональда Трампа. Соответствующая информация опубликована в электронной базе судебной инстанции.

Отмечается, что истцами выступали порядка двух десятков американских штатов. Они считают, что раздел 122 закона, на основании которого Белый дом ввел пошлины, не должен применятся в этих целях.

Федеральный суд обязал администрацию Трампа исполнить вердикт в пятидневный срок. В постановлении говорится, что ответчику также надлежит возместить импортерам пошлины, уплаченные ими за время действия указа.

20 февраля Верховный суд США признал превышением полномочий введение Трампом импортных пошлин в отношении других стран под предлогом закона об экономических мерах в случае международных чрезвычайных ситуаций.

После этого хозяин Белого дома своим указом установил пошлины на импорт из всех стран в размере 10%. Затем он объявил о намерении увеличить их до 15%.

Повышенные тарифы на импорт товаров и услуг должны были взиматься 150 дней.

Американский лидер в апреле назвал решение суда смехотворным, но признал, что его администрации придется вернуть уже полученные глобальные сборы – 159 миллиардов долларов. При этом он заявил, что планирует установить более высокие тарифы на импорт, невзирая на решение Верховного суда об их частичной отмене.

На этой неделе Трамп пригрозил ЕС повышением торговых пошлин на товары из Европы, если Брюссель к 4 июля не обнулит тарифы в отношении США.

Президент США апеллирует к сделке, которую Вашингтон и Брюссель заключили летом 2025 году. В рамках нее стороны условились, что Вашингтон зафиксирует свои пошлины на уровне в 15% для товаров из ЕС, а Брюссель будет ввозить американскую продукцию без дополнительных сборов.