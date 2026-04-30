Москва30 апрВести.Американские власти в начале мая могут начать процесс возврата денег за оплату введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт, передает Reuters.
Агентство ссылается на постановление, которое ранее было направлено в специальный федеральный суд, который занимается вопросами международной торговли и таможенного права.
Ожидается, что администрация (Белого дома – прим. ред.) произведет первый возврат за оплату пошлин ориентировочно 11 маяследует из материала
20 февраля Верховный суд США постановил, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, которым глава Белого дома пытался обосновать введение пошлин на импорт, не позволяет американскому президенту апеллировать к названному документу.
Таким образом, судебная инстанция признала эти действия американской администрации незаконными.
24 апреля американский президент признал, что, учитывая вынесенное судом решение, Вашингтону придется вернуть 159 миллиардов долларов, полученных в качестве сборов.
Ранее стало известно, что компании в Соединенных Штатах получат возврат таможенных пошлин в течение 45 дней. Прием заявок начался 20 апреля.