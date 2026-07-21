FT: Трамп может ввести новые пошлины от 10% до 12,5% на товары из 60 стран

FT: Трамп готовит пошлины для 60 стран уже на этой неделе FT: Трамп может ввести новые пошлины от 10% до 12,5% на товары из 60 стран

Москва21 июл Вести.Администрация президента США Дональда Трампа может уже на этой неделе объявить о введении новых импортных пошлин в отношении товаров из 60 государств. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, новые тарифы могут составить от 10% до 12,5%. Ожидается, что решение будет принято после истечения в пятницу срока действия текущей 10-процентной пошлины, которая распространяется на большую часть американского импорта. В настоящее время чиновники подготовили для главы Белого дома несколько вариантов дальнейших действий.

Правовой базой для новых ограничений может стать расследование по разделу 301 Закона о торговле 1974 года, которое было начато в марте и касается предполагаемого использования принудительного труда. Как отмечает FT, такая процедура позволит Белому дому обойти ограничения, наложенные Верховным судом после отмены ранее введенных Трампом пошлин.

В то же время некоторые высокопоставленные чиновники советуют президенту не допускать резкой эскалации торгового конфликта и сохранить договоренности, достигнутые с партнерами США в 2025 году. По данным источников, в администрации опасаются новых экономических потрясений на фоне роста цен на топливо и недовольства американцев дороговизной жизни в преддверии промежуточных выборов.

Ранее США ввели дополнительные пошлины в 50% на товары из Канады.